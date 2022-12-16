Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu U.C. ayağından yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen K.D.(18) kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan K.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. K.D. akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun’da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Çardakçı: “Jandarmamız imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün artırıyor”

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Çardakçı: “Jandarmamız imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün artırıyor”

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