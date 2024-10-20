Samsun’da 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde bir inşaat firmasında 2 gün önce silahlı saldırıya uğrayan F.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili C.O., O.Ç., B.Ç., F.G. ve U.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi Savcıya ifade veren U.G. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.O., O.Ç., B.Ç. ve F.G. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.