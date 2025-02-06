Samsun’da polisin düzenlediği operasyonda "vahim nitelikli silahla" yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yakalanan şahıslardan birinin ayrıca farklı suçlardan toplam 19 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 250 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç. ve S.D. gözaltına alındı. S.Ç.’nin ayrıca farklı suçlardan hakkında toplam 19 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan S.Ç. ve S.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi, tutuklanmaları talebiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.