Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 10 Şubat 2022’de 48 bin 140 olan uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki sığınmacının son 16 aydaki çalışmalarla yüzde 39 oranında bir azalışla 29 bin 400’e kadar düştüğünü açıkladı.

Vali Zülkif Dağlı, göç yönetimi ve Kardeşlik, Akrabalık, Dayanışma ve İletişim Merkezi’ni (KADİM) çalışmalarını yerinde inceledi. Burada yurt dışına çıkmak isteyen sığınmacıların mülakatlarını da inceleyen Vali Dağlı, çalışmalar hakkında personellerden bilgi aldı. Son 16 ayda Samsun’daki uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki geçici sığınmacı sayısında büyük düşüş yaşandığını ifade eden Zülkif Dağlı, yurt dışına gitmek için mülakat bekleyen 10 bin kişinin mülakatını da kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Vali Zülkif Dağlı, “Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde ikamet izni işlemleri, uluslararası koruma işlemleri, Suriyelilere yönelik geçici koruma işlemleri ve düzensiz göçle mücadele işlemleri yapılmaktadır. İstanbul ve Ankara illerinden sonra ülkemizin üçüncü Uluslararası Karar Merkezi de ilimizde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin destekleriyle bölge illerine de hizmet vermek üzere hizmete açılmıştır. Samsun Uluslararası Koruma Karar Merkezi halen 9 il göç uzmanı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Karar Merkezi sayesinde; ilimizde başvuru sahibi olarak ikamet eden yabancıların Samsun’da bekleme ve üçüncü ülkeye gitme süreleri kısaltılmış, hizmetlerin etkinliği daha da artırılmıştır” dedi.

“Sığınmacı sayısı son 16 ayda 48 bin 140’tan 29 bin 400’e düştü”

2023 yılı içerisinde Samsun’daki uluslararası koruma başvuru sahibi yabancıların mülakatlarının tamamlanmasına müteakip bölge illerinin taleplerini de değerlendirmeye alacaklarını belirten Vali Dağlı, “İlimizdeki yabancı sayılarına baktığımızda; 10 Şubat 2022 tarihinde ilimizde 25 bin 320’si ikamet eden, 12 bin 953’ü uluslararası korumalı, 10 bin 346’sı geçici korumalı olmak üzere toplamda 48 bin 140 iken, 14 Haziran 2023 tarihinde yani bugün 9 bin 756’sı ikamet eden, 10 bin 605’i uluslararası korumalı, 9 bin 39’u da geçici korumalı olmak üzere toplamda 29 bin 400’e düşmüştür. Görüldüğü gibi bu çalışmalarla 16 ayda yüzde 39 bir azalış meydana gelmiştir” diye konuştu.

KADİM hakkında da bilgi veren Dağlı, “Ayrıca Samsun ilimize münhasır olmak üzere ilimizdeki yabancıların Türkiye’de bulundukları süre boyunca yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak, uyacakları kurallar konusunda bilgilendirmeler yapmak amacıyla 2021 yılında KADİM adı altında ülkemizin en kapsamlı göç danışma merkezi kurarak hizmete aldık. KADİM bünyesinde 2023 yılının ilk altı ayında; ayda ortalama 4 bin 336, ilk altı ayda ise 26 bin 20 kişiye danışmanlık hizmeti verilmiş, 287 haneye ev ziyareti gerçekleştirilmiş, 212 kişiye aile danışmanlığı, manevi destek ve psiko-sosyal destek hizmeti verilmiştir. KADİM’in faaliyete başladığı dönem sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğünün iş yükünde yaklaşık yüzde 30’luk bir azalma meydana gelmiştir. Bu durum İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetlerin kalitesini artırmanın yanında hizmet binası önünde sürekli olarak oluşan insan yoğunluğunu da azaltmıştır” şeklinde konuştu.