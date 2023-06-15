Samsun’da 05-06 ve 13 Haziran’da yaşanan sel felaketlerinin bilançosu netleşmeye başladı.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 05-06 Haziran 2023 tarihlerinde Samsun il genelinde yerel su baskınlarına, ulaşımda aksamalara ve maddi hasarlara sebebiyet veren kuvvetli yağışların ardından hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi. Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili, afetten etkilenen vatandaşların dilekçe yoluyla Atakum, Ladik, Canik, İlkadım, Terme, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba, Havza, Salıpazarı ve Ayvacık Kaymakamlıklarına yaptığı başvuruların Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne ulaştırıldığını ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, başvuruların 367’sinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne, 376’sının İl Defterdarlığı’na ve 447’sinin de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne iletildiğini söyledi.

22 konut, 3 ahır ve 1 iş yerinin nakline karar verildi

Samsun AFAD İl Müdürlüğü tarafından il genelinde heyelan ve kaya düşmesi afetlerine ilişkin 38 mahallede, 47 lokasyonda yapılan incelemeler neticesinde 22 konut, 3 ahır ve 1 iş yerinin nakline karar verildiğini açıklayan Vali Dağlı, 4123 sayılı “Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun” gereğince Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Defterdarlığı tarafından Bafra, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs, Havza, Vezirköprü, Kavak, Ladik, Terme, Salıpazarı, Çarşamba, Ayvacık, Canik, Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belediyelere ait yol, köprü, menfez, istinat duvarı ve benzeri yapılarda meydana gelen hasarların tespitinin yapıldığını bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şuana kadar 172 adet mahallemize ait farklı lokasyonlarda sel felaketinde meydana gelen olumsuzlukların ortadan kaldırıldığını ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Vali Dağlı, “SASKİ tarafından, ilimiz genelinde zarar gören 5 bin 151 m uzunluğunda içme suyu hattı, 562 metre kanalizasyon hattı, 72 metre yağmursuyu hattı, 2 noktada ıslah edilmiş derenin perde duvarı, 1 adet keson binası, 4 adet su alma yapısı, 53 adet muayene bacası yenilenmiştir. Ayrıca 7 bin 540 metre atık su hattı, 7 bin 870 metre yağmursuyu hattı, 2 bin 138 adet ızgara temizliği yapılmış, 7 noktada zarar gören pompa, motor ve trafo yenilenmiş, muhtelif mahallelere su tankeri ile 406 sefer içme suyu temin edilmiştir” dedi.

DSİ tarafından il genelinde iş makineleri, kamyonlar ve taşıtlar dahil 37 araçla kanal temizliği ve sedde onarım çalışmalarının sürdürüldüğünü ve YEDAŞ tarafından da 10 ilçedeki toplam 38 enerji arızasına müdahale edilerek yeniden enerjinin sağlandığını kaydeden Samsun Valisi Dağlı, “Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde 14 farklı noktada teressubat temizliği ve su taşkınlarına müdahale yapılmıştır. Samsun-Ordu Devlet Yolu üzerindeki Terme Köprüsü, Miliç-1 ve Miliç-2 Köprülerinde makineler ile olası taşkınlara karşı önlem alınmış, Karaboğaz Köprüsü’nde de dere yatağından malzeme alınarak müdahalede bulunulmuştur. Havza-Vezirköprü arasında bulunan Köprübaşı Köprüsü’nün temellerinde ve dere yatağında meydana gelen oyulmalara karşı dere yatağında düzenleme çalışmalarına ve tahkimat imalatlarına başlanılmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Canik Gülsan Sanayi Sitesinde 137 iş yeri ve 21 konutun, Ladik ilçesinde 22 konut ve 2 iş yerinin, Vezirköprü ilçesinde 25 konut ve 3 ahırın, Atakum ilçesinde 4 konutun, Bafra ilçesinde 37 konut, 5 depo ve 1 ahırın, 19 Mayıs ilçesinde 2 konutun, İlkadım ilçesinde ise 4 konut ve 1 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Hasar keşif komisyon üyeleri Ladik, Vezirköprü, Kavak, Çarşamba, Salıpazarı, Terme, Ayvacık, Bafra, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs ilçelerinde görevlerini tamamlamış, İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde çalışmalarını sürdürmektedir” diye konuştu.

39 büyükbaş hayvan ile 120 arılı kovan telef oldu

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce Vezirköprü, Havza, Ladik, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde yürütülen çalışmalarda 2 bin çiftçiye ait 11 bin 230 dekar tarım arazisinde hasar meydana geldiğini, 39 büyükbaş hayvan ile 120 arılı kovanın da telef olduğunun belirlendiğini anlatan Vali Dağlı, Defterdarlık İl Müdürlüğü tarafından da il genelinde şimdiye kadar toplam bin 14 zarar tespiti yapıldığını ve zarar tespit çalışmalarına devam edildiğini kaydetti.

13 Haziran’daki selle ilgili hasat tespit çalışmaları devam ediyor

13 Haziran Salı günü kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarıyla ilgili hasar tespit çalışmalarına ivedilikle başlandığını vurgulayan Vali Dağlı, yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade ederek, tüm Samsunlulara ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.