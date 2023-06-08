Samsun’daki sel felaketinin ardından suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan balıklar vatandaşlar tarafından toplanarak ırmağa bırakıldı.

Samsun’un Terme ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası şehirdeki sular çekildi. Sel sularıyla birlikte ilçenin çeşitli yerlerine yayılan balıklar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Terme Sanayi Sitesi esnafları ise susuz ve oksijensiz kalan balıkları toplayıp su dolu kovada biriktirerek doğal yaşam alanına saldılar.

Karadaki balıkları toplayan 11 yaşındaki Esad Ceylan, selde yalnızca insanların mağduriyet olmadığını belirterek, “Terme ilçemizde çok yağış olduğundan dolayı sel oldu. Bu afette de ilçemizin diğer yerlerinde olduğu gibi sanayiyi de su bastı. Sel sularıyla beraber dereden balıklar geldi. Şimdi suların çekilmesiyle balıklar ölmesin diye onları toplayıp ırmağa götürüyoruz” diye konuştu.