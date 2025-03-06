Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 19 Mayıs Kışlası’nda iftar verdi.

Sahra Sıhhiye Okul ve Eğitim Merkezi Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Ramazan ayı nedeniyle şehit ve gazi aileleri onuruna 19 Mayıs Kışlası’nda iftar yemeği düzenledi. Kışladaki iftar yemeğine katılan şehit aileleri, gaziler ve yakınları Gazi Tümgeneral Davut Alâ ve beraberindeki subay, astsubay, uzman çavuş ve askerler tarafından samimi bir havada karşılandı. Şehit annelerine, şehit eşlerine ve gazi eşlerine karşılama sırasında askerler tarafından üzerinde Tümgeneral Davut Ala’nın "Gül Gibi Bir Hayatınız ve Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun" mesajı bulunan kırmızı güller takdim edildi. İftar yemeğinde şehit aileleri ve gazi aileleri askerlerle birlikte aynı masaya oturdu. Oruçlar açılmadan önce askerlerin yemek duası yapıldı.

Tümgeneral Davut Alâ ve eşi, Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın annesi Bedriye Hamlı (89) ve ağabeyi Ayhan Hamlı ile birlikte aynı masada orucunu açtı. İftarda Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril teşekkür konuşması yaparak gazilik ve şehitliğin öneminden bahsettiler.

İftarın ardından toplu halde hatıra fotoğrafı çekildi. Şehit annesi Bedriye Hamlı ise "33 yıldır şehit annesiyim. Kendi annesine sarılır gibi bana sarılan değerli Garnizon Komutanımız Gazi Tümgeneral Davut Ala’ya ve eşi hanımefendiye sağlıklı ve mutlu ömürler diliyorum. Onların sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne muhabbetimiz hiç eksilmiyor. Hiç kimse bir daha şehit acısı yaşamasın" dedi.