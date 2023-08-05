Samsun’da 2023 yılında devam eden hastane ve sağlık merkezleri tamamlandığında il genelinde toplam 1 milyar 334 milyon TL’lik dev sağlık yatırımları vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun’da 2022 yılında tamamlanan sağlık yatırımları için, 31 milyon 19 bin TL kaynak kullanıldı. Devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 1 milyar 365 milyon TL’lik yatırım şehre kazandırılmış olacak.

Yapımı devam eden sağlık yatırımlarından 1180 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başlaması öngörülen 1 milyar 69 milyon TL’ye sözleşme bedelli Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşasının tamına yakını bitirilirken, toplam gerçekleşme oranı ise yüzde 65 seviyelerine ulaştı.

250 yatak kapasiteli Tekkeköy Devlet Hastanesi’nin yapım bedeli 126 milyon TL. Bu yıl sözleşmesi bitecek hastanenin inşaatının fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 95 seviyesine geldi. 23,5 milyon TL sözleşme bedelli Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu geçen Temmuz ayında açıldı. 50 yatak kapasiteli Alaçam Devlet Hastanesi fiziki gerçekleşmesi yüzde 10 seviyelerinde geldi. 52 milyon TL proje bedelli yapım işi, yüklenici firmanın tasfiye talebi üzerine fesih edildi.

Devam eden diğer sağlık yatırımlarından 40 milyon TL sözleşme bedelli Çarşamba 1. Basamak Hizmet Binası yapım işi için yer teslimi yapıldı. İnşaat ruhsatı alınabilmesi için proje revize çalışmaları tamamlandı. Şantiye çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca 21 milyon TL proje bedelli Ayvacık 1. Basamak Hizmet Binası yapım işinin de yüzde 55’e yakını tamamlandı. Ayvacık Devlet Hastanesi’nin (25 yatak) proje maliyeti 210 milyon TL. Sağlık Bakanlığı’nca 15 Yatak olarak çıkılan proje ihalesi 25 yatak olarak revize edilmek üzere fesih edilmiş olup, Cumhurbaşkanlığı’ndan 25 yatağa çıkarılmasına dair onay alındıktan sonra tekrar proje ihalesine çıkılacak.

Atakum Devlet Hastanesi ihale aşamasında

Öte yandan Atakum Devlet Hastanesi’nin (250 yatak) Balaç Mahallesi’ne yapılması düşünülüyor. 87 bin m2’lik arsanın 76, 296 m2’lik kısmına tahsisi uygun görülen alanının kesin onayı alındı. Hastanenin yapımı ihale aşamasında devam ediyor.