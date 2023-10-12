Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan, beraberindeki heyet ile birlikte Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi, Merkez Hastanesi Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta, Meydan Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, Merkez Hastane Müdürü Birol Yılmaz ve Meydan Hastane Müdürü Sevcan Aydın ile birlikte, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü görevine yeni atanan Uzm. Dr. Mustafa Uras’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerini ilettiler.

Sohbet ortamında geçen ziyarette sağlık turizmi başta olmak üzere sağlık alanında yapılan çalışmalar ve hizmetler değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, nazik ziyaretleri için Büyük Anadolu Hastaneleri yönetimine teşekkür etti.