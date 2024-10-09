Samsun’da bir pet shop’a silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi’nde bulunan İ.A.’ya ait pet shop’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam meydana gelen ve 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavganın devamında üzerinde 2 kişinin olduğu motosiklet ile gelen kimliği belirsiz şahıslar tabancayla silahlı saldırı düzenleyip kaçtılar. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, tabancadan çıkar kurşunlar işyerinin camına ve dış kısmına isabet etti. Silahlı saldırganlar kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayı gören soruşturma devam ediyor.