Samsun’da tramvay rayları arasındaki manyetik algılama cihazının kabloları ve kutusunu çaldığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından kafede çay içerken yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da tramvay rayları arasındaki manyetik algılama cihazının kabloları ve kutusunu çaldığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından kafede çay içerken yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Tramvay İstasyonu’nda 3 gün önce geceleyin tren rayları ortasında bulunan ’LUUP bölgesi’ olarak adlandırılan tramvayların manyetik algısını sağlayan anten bakır kabloları ve bağlantı kutusu çalındı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir kafede çay içen G.K.’nin (35) şüphe üzerine üst aramasını yaptı. Polis ekiplerince yapılan araştırmada G.K.’nin tramvay istasyonundaki hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.

Bir başka hırsızlık olayından da arandığı belirlenen G.K. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.K. çıkarıldığı mahkemece 2 ayrı hırsızlık suçundan ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderildi.