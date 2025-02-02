Samsun’da altyapı çalışması sırasında patlayan ana su borusu, ekiplerin 8 saatlik yoğun çalışması sonucu onarıldı.

İlkadım ilçesi Liman Başkanlığı girişinde saat 09.00 sıralarında Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yaptırılan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışması sırasında müteahhit firmaya ait iş makinesi yanlışlıkla ana içme suyu borusunu patlattı. Patlayan borudan fışkıran su, yaklaşık 60 metre yükselerek şelale görüntüsü oluşturdu. SASKİ ekipleri suyu keserek çalışmalara başladı. Önce borudaki suyun boşalması beklendi. 1000 mm çapındaki su borusunu onarmak için ekipler seferber oldu. Kesintinin olduğu saatlerde şehre depolardaki su verildi. İlkadım ve Atakum’un bazı bölgelerinde ise su kesintileri yaşandı. Ekipler 8 saatlik çalışmanın sonucunda ana şebeke borusunu onarmayı başardı. Onarımın ardından şehre su verilmeye başlandı.

SASKİ, suyun verilmesinin ardından vatandaşlara, "Sayın abonemiz, bölgenizde oluşan arızanın onarımı sağlanmıştır. Şebeke hattına sular verilmiştir. Hatlar doldukça hanelere sular akmaya başlayacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz" şeklinde bilgilendirme mesajı gönderdi.