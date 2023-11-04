Termometrelerin 28 dereceyi gösterdiği Samsun’da pastırma yazı yaşanıyor.

Samsun’da Kasım ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Hafta sonu olması ve 28 dereceyi bulan sıcaklıklar sebebiyle Samsunlular park ve caddeleri doldurdu. Güneşli Kasım günlerinin tadını çıkaran çocuklar ise parklarda doyasıya eğlendi.

5 günlük hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 5 Kasım Pazar günü sıcaklıkların 24 derece, 6 Kasım Pazartesi 24 derece, 7 Kasım Salı 22 derece, 8 Kasım Çarşamba 24 derece, 9 Kasım Perşembe günü ise 22 derece olması bekleniyor.