Samsun Valisi Orhan Tavlı, özel eğitim öğrencilerinin mesleki beceriler edinerek kendi ayakları üzerinde durmalarına ve sosyal hayata katılmalarına destek olarak, mesleki beceri kazanmalarına imkan sağladıklarını söyledi.

Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Vekili/İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ile birlikte İlkadım Muhsin Yazıcıoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu’nu (3. Kademe) ziyaret etti.

Özel çocuklarla sohbet eden Vali Tavlı, okul müdürü ve öğretmenlerden de çocuklara verilen eğitimler hakkında bilgi aldı. Özel öğrencilerle özel olarak ilgilendiklerini ifade eden Tavlı, “Toplam 24 öğretmenin görev yaptığı Muhsin Yazıcıoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından yönlendirilen 14-18 yaş aralığındaki (lise) evlatlarımız ve hafif düzeyde otizmli toplam 108 özel çocuğumuza haftanın 5 günü günde 6 saat özel eğitim öğretmenleri tarafından giyim-moda tasarım, yiyecek-içecek hizmetleri, el sanatları alanlarında 6 atölyede mesleki eğitim verilmektedir. Özel eğitim öğrencilerinin mesleki beceriler edinerek kendi ayakları üzerinde durmalarına ve sosyal hayata katılmalarına destek olunmakta, mesleki beceriler kazandırılmaktadır. 12. sınıftaki özel öğrenciler ilgili bölümlerinde iş yerlerinde staj imkanı bulmakta, EKPSS’ye hazırlanmaktadır. Ayrıca, özel çocuklarımıza ücretsiz servis ve ücretsiz öğle yemeği hizmeti verilmektedir” dedi.