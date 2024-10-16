Samsun’da, Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklarda fiyat tarifesi güncellendi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında belediyeye ait otoparkların fiyat tarifesi yeniden belirlendi. Yeni tarife SAMULAŞ’ın resmi internet sitesinde paylaşıldı. Buna göre Fuar Otoparkı hariç il genelindeki tüm otoparklara zam yapıldı.

UKOME kararlarına göre Tekel (AVM) ve Büyük Cami Otoparklarında 0-15 dakika park ücretsiz, 1 saate kadar 60 TL, 1-2 saat arası 80 TL, 2-3 saat arası 90 TL, 3-4 saat arası 100 TL, 4-6 saat arası 120 TL, 6-8 saat arası 140 TL, 8-10 saat arası 150 TL, 10-12 saat arası 160 TL ve 12-24 saat arası da 200 TL olarak belirlendi.

Meydan Otoparkı’nda 0-15 dakika park ücretsiz, 1 saate kadar 50 TL, 1-2 saat arası 70 TL, 2-3 saat arası 90 TL, 3-4 saat arası 100 TL, 4-6 saat arası 120 TL, 6-8 saat arası 140 TL, 8-10 saat arası 150 TL, 10-12 saat arası 160 TL ve 12-24 saat arası da 200 TL oldu.

Fuar Otoparkı’na zam yapılmadı

Yeni tarifede Fuar Otoparkı’nda fiyat değişikliğine gidilmedi. Cumhuriyet Meydanı çevresindeki otoparklara yoğun talep olduğu, bölgede zaman zaman trafiğin kilitlendiği, park talebini Fuar Otoparkı’na yönlendirerek meydandaki trafik sıkışıklığını rahatlatmak amacıyla bu otoparka zam yapılmadığı öğrenildi.