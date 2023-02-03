Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Canik ilçesi İlkadım Bulvarı Canik Postanesi karşısı viyadük altında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S.T. yönetimindeki 55 ST 846 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmeye çalışan Hüsnü Gökdağ’a (84) çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

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