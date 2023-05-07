Samsun’da otomobile pompalı tüfekle ateş açıp araçtaki bir kişiyi vurarak yaralayan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Kıvırcık Sokak’ta dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki E.F.Ö. , aralarında husumet bulunan şahısların içinde bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıda otomobilde bulunan E.A.(19) başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan E.F.Ö. olay yerinden kaçtı. Aracın sağ ön yolcu kısmına saçma isabet ederek zarar verdi. ilkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalanan E.F.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.