Samsun’da otomobilin yayalara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Suat Yeşilkaya idaresindeki 26 AED 741 plakalı otomobil, refüjdeki demir bariyerlerin üzerinden atlayarak yolu karşıya geçmek isteyen Sevinç Ö. ve Havva Ö.’ye çarptı. Kazada yaralanan yayalar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sevinç Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.