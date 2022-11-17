Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı dolum tesisleri karşısındaki viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin Eker idaresindeki 55 AGV 341 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu viyadüğün demir korkuluklarına çarpıp savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sezgin Eker, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

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