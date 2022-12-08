Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu Söğütlü mevkisinde saat 12.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz İçlek (33) daresindeki 34 TR 8476 plakalı otomobil, Murat Çalışkan yönetimindeki 37 ACA 205 plakalı tra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yavuz İçlek kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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