Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Gaziethempaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 55 AGE 475 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 55 EM 985 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ali Koçal yaralandı. Yaralı, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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