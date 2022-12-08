Kaza, Samsun’un Bafra ilçesi Samsun Sinop karayolu Lengerli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Şahin (74) idaresindeki 34 ES 7187 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak demir bariyere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Turgut Şahin ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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