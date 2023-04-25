Samsun’da yoldan çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahalle Atatürk Bulvarı’nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolgahan Kahraman’ın kullandığı 10 AAN 42 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.