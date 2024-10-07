Samsun’un Kavak ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü.

Kavak ilçesi Güven Göleti mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kuru ortalın tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Hızla yayılan yangını çevredeki vatandaşlar fark ederek 112’ye ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek çevredeki mahalleye sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu 3 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.