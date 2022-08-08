Samsun’da Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı öncülüğünde toplanan il yöneticileri suda boğulma olayları ve orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri gözden geçirdi.

Samsun’da Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı öncülüğünde toplanan il yöneticileri suda boğulma olayları ve orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri gözden geçirdi.

İl genelinde muhtemel suda boğulma olayları ve orman yangınlarına karşı alınan tedbirler gözden geçirilerek, alınması gereken ilave tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kolluk birimlerinin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ormanlarda kasıtlı-kasıtsız meydana gelen yangınların ekonomik yönden kayıplara sebep olmasının yanında ekolojik denge üzerinde de olumsuz etkiler meydana getirdiğini ve bunun da herkesi derinden yaraladığını belirten Vali Dağlı, bu konuda özellikle yüksek risk taşıyan bölgeler başta olmak üzere gerekli tedbirlerin tüm kurumların iş birliğinde alındığını belirtti. Bu kapsamda, 31 Ekim 2022 tarihine kadar tescilli piknik ile mesire alanları haricindeki ormanlarda ateşli piknik yapmanın, motorlu taşıt kullanmanın, dolaşmanın ve kamp yapmanın yasaklandığını, ayrıca anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılmasının da yasaklandığını hatırlatarak, vatandaşlara da alınan bu tedbirlere hassasiyetle riayet etmeleri çağrısında bulunan Zülkif Dağlı, orman yangınlarına karışı tüm kolluk birimlerince düzenli şekilde devriye faaliyetlerinin yapıldığını belirterek, yine muhtarlar tarafından kırsal bölgelerde gerekli uyarı ve kontrollerin yapıldığını vurguladı.

Yaz aylarında hem Samsun’dan hem de çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşın Samsun sahilinde denize girdiğini, meydana gelebilecek boğulma olaylarına karşı herkesin çok dikkatli olması ve sadece yüzme alanı olarak belirlenen yerlerin kullanılması gerektiğini ifade eden Vali Dağlı, Samsun’da yoğun olarak görülen çeken akıntı sebebiyle meydana gelen boğulma olaylarının herkesi üzdüğünü kaydetti. Bu konuda hem kurumlar hem de belediyeler tarafından tedbir alındığını anlatan Dağlı, vatandaşlara da sorumluluklar düştüğünü ve herkesin kendi tedbirlerini de almasının büyük önem arz ettiğini yineledi. Vali Dağlı, vatandaşlardan özellikle çeken akıntının ne olduğu ve karşılaşılması durumunda nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili bilgi sahibi olmalarını, işaret/ikaz levhalarına mutlak surette uymalarını ve can kurtaran bulunan bölgeleri kullanmalarını istedi.

Mülki idare amirleri olarak ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla hareket ederek millete hizmet etmekle yükümlü olduklarını vurgulayan Dağlı, vatandaşların sorunlarına çözüm bulabilmek ve vatandaş-devlet bütünleşmesini daha da pekiştirmek amacıyla tüm kaymakamlardan kırsal mahalle ziyaretlerine azami hassasiyet göstermelerini ve vatandaşlar tarafından dile getirilen talep/şikâyetleri imkanlar dahilinde ivedilikle sonuçlandırmalarını istedi.

Düğün, nişan ve benzeri etkinliklerde silah kullanımının önüne geçmek için tüm kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen denetimler ve bilgilendirme çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini ifade etti. Doğrudan veya yorgun mermi isabeti nedeniyle genç çiftlerin en mutlu günlerinin en kötü günlerinden birisi haline gelmemesi için tüm vatandaşları daha duyarlı olmaya ve mutluluğa kurşun sıkmamaya davet eden Zülkif Dağlı, bu etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda sorumlular hakkında adli veya idari işlem yapılacağına bir kez daha dikkat çekerek, bu mücadelede mahalle muhtarlarına da önemli sorumluluklar düştüğünü sözlerine ekledi.