Samsun’un Vezirköprü ilçesinde orman ürünleri fabrikasında yangın meydana geldi. Alevlerin göğe yükseldiği yangında söndürme çalışması başlatıldı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde orman ürünleri fabrikasında yangın meydana geldi. Alevlerin göğe yükseldiği yangında söndürme çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde bulunan bir orman ürünleri fabrikasında ısı yağ kazanlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan çıkan simsiyah dumanlar ve alevler gökyüzünü kapladı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını müdahale etti. Söndürme çalışması devam ediyor.