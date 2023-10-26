Samsun’da Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı çerçevesinde meme kanserine dikkat çekmek amacıyla bando eşliğinde farkındalık yürüyüşü yapıldı.

İstiklal Caddesi Verem Dispanseri önünde toplanan sağlıkçılar trampet çalarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüştekiler ellerindeki pankartlarla meme kanserine dikkat çekti. Açılan pankartlarda "Yarın olmadan bugün gel, kendinizi sevin taramaya gelin" mesajı verildi.

Etkinlikte konuşma yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen ve en çok ölüme neden olan kanser türüdür. Bugün biz de düzenlediğimiz farkındalık yürüyüşüyle, erken teşhisin kanseri yenmek ve hayatta kalmak için büyük önem arz ettiği meme kanserinde, bu tabloyu bir kez daha hatırlatmak ve kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek istedik. Günümüzde Sağlık Bakanlığımızın sağladığı imkanlar sayesinde meme kanseri erken evrede tespit edip önlem almak, muhtemel ölüm riskini azaltarak sağlıklı hayata adım atmak mümkün. Bunun için sadece birkaç dakika süren ve Kanser Erken Teşhiş, Tarama ve Eğitim Merkezlerimizde (KETEM) 40 yaş üstü kadınlarımıza ücretsiz olarak yapılan mamografi tetkikini yaptırmanız yeterlidir. Samsun’da 2023 yılında yaklaşık 45 bin kadınımız bu tetkiki yaptırarak, sağlıklı / güvenli hayata bir adım daha attı. Buradan tüm kadınlarımıza seslenmek istiyorum: 20 yaş itibariyle her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenenizi yapmaya başlayın. Şüpheli gördüğünüz her durumda mutlaka hekiminize başvurun. 40 yaş üstünde iseniz Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım ve Vezirköprü ilçelerimizdeki KETEM’lerimizde ücretsiz olarak yapılan mamografi tetkikinizi mutlaka yaptırın. Şüpheyle yaşamaktansa, güvenle hayatınıza devam edin" dedi.

Yürüyüşe ayrıca Canik Kaymakamı Vehbi Bakır ve vatandaşlar katıldı.