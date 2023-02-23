Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun’da 2021 yılı ölüm sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 23,7 arttı, yıllık ölüm sayısı 12 bini aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun’da 2021 yılı ölüm sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 23,7 arttı, yıllık ölüm sayısı 12 bini aştı.

TÜİK Başkanlığı, Türkiye genelinde ölüm sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de 2020 yılında ölüm sayısı 507 bin 938 iken, 2021 yılında yüzde 11,4 artarak 565 bin 594 oldu. Samsun’da ise 2020 yılında 9 bin 760 olan ölüm sayısı, 2021 yılında yüzde 23,7 oranında artarak 12 bin 78’e yükseldi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Tokat’ta ölüm sayısı 2020 yılında 5 bin 44 iken 2021 yılında 6 bin 12, Çorum’da 2020’de 4 bin 925 iken 2021’de 4 bin 991 ve Amasya’da 2020’de 2 bin 978 iken 2021’de 3 bin 489 olarak kayıtlara geçti.

Erkek ölümü kadınlara oranla daha fazla

2021 yılında Samsun’da ölen kişilerin yüzde 53’ü erkek, yüzde 47’si kadınlardan oluştu. Tokat’ta yüzde 55’i erkek, yüzde 45’i kadın olurken, Amasya ve Çorum’da ise yüzde 54’ü erkek ve yüzde 46’sı kadınlardan oluştu.

Samsun’da kaba ölüm hızı 2021 yılında binde 8,9, Çorum’da binde 9,4, Tokat’ta binde 10 ve Amasya’da binde 10,4 olarak kayıtlara geçti. Samsun’da bebek ölüm hızı binde 7,6, Tokat’ta binde 7,1, Amasya ve Çorum’da ise binde 4,8 oldu.