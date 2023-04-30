Samsun’da balık tutmak istedikleri kıyı alanlarında her geçen gün yeni engellemeler ve keyfi yasaklarla karşılaştıklarını belirten olta balıkçıları kıyı şeridinin kullanımını düzenleyen kanunu hatırlatarak duruma tepki gösterdi.

Amatör Dost Balıkçılar ve Doğayı Koruma Derneği, Samsun Olta Avcıları, Samsun Spin Avcıları ve Atakum Amatör Sportif Balıkçılar ve Avcılar Derneği kıyı kenarlarında yaşadıkları sorunlara dair ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İlkadım sahili Balıkçı Heykeli’nde buluşan gruplar balık tutmak için gittikleri alanlarda "yasak hemşehrim giremezsin” diyen bir görevli ya da alanın giriş kısmına konulan tel örgü, demir kapı, bariyer gibi engellemelere maruz kaldıklarını belirterek durumun Kıyı Kanunu’na aykırı olduğunu iddia etti.

Olta balıkçıları adına Serhat Yıldız’ın okuduğu ortak açıklamada, yaşanan olumsuz hadiselerinin kıyılardaki engeller için bir gerekçe olamayacağı belirtilerek, “Ülkemizde kıyı şeridinin kullanımını düzenleyen Kıyı Kanun 3621 nolu kanunun 6. maddesinde de açıkça belirtildiği gibi ’Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz’. Kamu idarecilerinin ve yerel yöneticilerin görevi vatandaşına hayatı çekilmez kılmak değildir. Suçun şahsiliği ilkesi gereği, bir yerde bir suç-kabahat işlenmişse failini bulmak kolluk kuvvetlerinin görevidir. Bir yerde suç işlendi, kaza oldu diye o bölgeye giriş çıkışları yasaklamak akıl alır bir uygulama değildir. Bu mantıkla hareket edecek olursak, yollarda trafik kazaları oluyor, otoyollarda cinayetler işleniyor, yolları trafiğe mi kapatmalıyız? Camide namaz kılan bir insan kalp krizi geçirirse, camiyi ibadete mi kapatırız? Tabii ki hayır, o eylemleri önlemenin yollarını geliştiririz” denildi.

Kapalı sahaların açılmasının talep edildiği açıklamada, “Birçok arkadaşımız balık tutmak, heyecanını tatmin etmek için ekstra bir sürü masrafa girip çevre illere gidiyor. İmkanı olmayanlar ise evinde oturup kahroluyor. Sanki bu şehirde deniz yokmuş gibi dernek olarak yarışma, festival gibi etkinliklerimizi Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon gibi illerde yapmak durumunda kalıyoruz. Hadi gümrük sahası, limanların kapatılmasını anladık. Balıkçı barınaklarının mendirekleri neden kapatıldı? Samsunport Limanı’nın dışı neden kapatıldı? Bandırma Gemisi arka kayalıklara neden giremiyoruz? Golf sahasının dışındaki kayalıklara neden tel çekildi? Bir kıyı kentinde yaşamanın en büyük avantajlarından birisi olan balık tutma hobimizi doyasıya yaşayabilmek istiyoruz. Halka ait bu kıyı kesimlerinin tekrar halka arz edilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.