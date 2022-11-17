Samsun’da deprem güçlendirmesi çalışması başlatılan 117 okuldan 31’i eğitim öğretime açıldı. 10 okulun ihale çalışmaları devam ediyor. 2022 yılında ise devam eden 76 okul inşaatından 9’unda sona gelindi. Okulların bu yıl sonuna kadar eğitim-öğretime açılması planlanıyor.

Samsun’da deprem güçlendirmesi çalışması başlatılan 117 okuldan 31’i eğitim öğretime açıldı. 10 okulun ihale çalışmaları devam ediyor. 2022 yılında ise devam eden 76 okul inşaatından 9’unda sona gelindi. Okulların bu yıl sonuna kadar eğitim-öğretime açılması planlanıyor.

Samsun’da tüm okullarda yaptırılan deprem tahkikleri neticesinde tehlike arz eden ve güçlendirilmesi gereken okul binaları tespit edildi. Tehlike arz eden okullarda güçlendirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Güçlendirme çalışmalarına 526 milyon TL yatırım yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Ülkemizin deprem kuşağında yer almasından dolayı bakanlığımız tarafından yaptırılan deprem tahkikleri neticesinde tehlike arz eden ve güçlendirilmesi gereken okul binalarımızı tespit ettik. Okul ve kurumlarımızın fiziki yeterlilikleri ve gereksinimlerinin karşılanması, binaların deprem riskine karşı güçlendirilerek öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarımızın eğitim öğretime daha güvenli bir şekilde devam edilebilmesi adına Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın destekleriyle teknik personel ve uzman ekipler tarafından güçlendirme çalışmalarımız yapılıyor. Bu kapsamda bakanlığımız tarafından okullarımızı deprem riskine karşı güçlendirmek amacıyla alınacak önlemler ve yatırmaların planlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalar neticesinde güçlendirilmesi gereken 117 okul binasından 10 okulun ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 107 okulun ise proje revize işlemleri tamamlanarak ihaleleri yapılmış ve inşaatlarına başlanmış olup 76 okul inşaatı devam etmektedir. Bunlardan 31 okulun ise deprem güçlendirmesi tamamlanmıştır. Devletimiz tarafından yapılan ilimizdeki güçlendirme yatırımlarının toplam tutarı yaklaşık olarak 526 milyon TL olacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcında 14 okulumuzun güçlendirme çalışmaları tamamlanarak eğitim öğretime açıldı. 2022 yılı sonuna kadar 9 okulumuzda daha güçlendirme çalışmasının tamamlanmasıyla bu okullarımızı öğrencilerimizin kullanımına açmayı planlıyoruz. Deprem güçlendirmesi başlatılan tüm okullarımızda çalışmaları tamamlayarak 2023 yılı sonuna kadar hazır hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.