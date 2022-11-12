Samsun’da bir okulda Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) koordinesinde deprem tatbikatı yapıldı.

Samsun’da bir okulda Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) koordinesinde deprem tatbikatı yapıldı.

Tamamı gönüllülük esasıyla hizmet veren Terme Arama Kurtarma Ekibi Derneği (TAKE) Samsun’un Terme ilçesi Fatih Anadolu Lisesi’nde deprem söyleşisi ve tatbikatı gerçekleştirdi. Sirenlerin çalmasıyla birlikte ‘çök-kapan-tutun’ tekniğiyle depremden korunan öğrenci ve öğretmenler kısa sürede binadan tahliye edildi.

Senaryo gereği bölgede gerçekleşen deprem dolayısıyla, okulda siren çalmasıyla deprem olduğunu fark eden öğrenci ve öğretmenler ‘çök-kapan-tutun’ tekniğiyle depremden korunmaya çalıştı. Daha sonra depremin etkisini kaybetmesiyle tekrar siren çalınarak binada bulunanların hızlıca tahliyesi sağlandı. Yaklaşık 500 kişinin bulunduğu bina 20 saniye içerisinde tahliye edilerek okul bahçesinde gruplar halinde sınıflandırıldı. Öğretmenler yoklama alıp binada kalan olup olmadığını kontrol etti.

12 Kasım 1999 tarihinde gerçekleşen Düzce depreminin ülkemizi derinden üzdüğünü kaydeden TAKE Başkanı Arif Çelik, okul bahçesinde toplanan öğrencilere deprem sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgi verdi.

“Sakin kalınmalı ve mantıklı hareket edilmeli”

Gerçekleştirilen tatbikatın hızlı ve başarılı şekilde tamamlandığını söyleyen TAKE eğitmeni acil tıp teknisyeni Şükrü Özyurt, “Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz deprem söyleşisi ve tatbikatı kapsamında öğrencilerimizin bilinçlenmesini istedik. Hayatları boyunca hiç ihtiyaç duymayacakları bir bilgi olması dileğinde bulunurken öte yandan da depremle ilgili gerçekleştirilen uygulama sayesinde belki de hayata tutunmalarını sağlamış olacağız. Unutulmamalıdır ki özellikle deprem ve yangın durumlarında en çok ölüm bilinçsizlikten dolayı meydana gelmektedir. Bu durumlarda sakin kalınmalı ve mantıklı hareket edilmelidir” ifadelerini kullandı.