SAMSUN (İHA) – Samsun’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören anıta çelenk sunumu ile başladı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eti.

Öğretmenler Günü’nün önemine değinen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, “Biz öğretmenler için çok anlamlı bir gündeyiz. Aslında tüm toplumumuzun da öğretmenlere verdiği değerin de bir göstergesi bugün. Büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. İlimizin ve ülkemizin her yerinde görev yapan öğretmenlere başarılar diliyorum. Görevleri başında ya da emeklilikten sonra vefat eden öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, gazi öğretmenlerimize de acil şifalar diliyorum. İnsanlara, toplumumuza, bireylere ömürleri boyunca refakat eden, onlara rehberlik eden, hayatlarına dokunan, yaşamlarına anlam katan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.