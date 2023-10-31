Zehirlenme şüphesiyle hastanelere öğrencilerin başvurduğu Samsun’da, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleşen toplantıda il genelinde öğrencilerin, eğitim, barınma ve beslenme alanlarındaki her türlü güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek, denetimlerin artan bir şekilde devam ettirilmesi kararı alındı.

Samsun Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Valimiz başkanlığında, Ondokuz Mayıs ve Samsun Üniversitelerimizin Rektörleri, İl Emniyet Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Gençlik ve Spor Müdürü ile Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürünün katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda ilimiz genelinde öğrencilerimizin eğitim, barınma ve beslenme alanlarındaki her türlü güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek, denetimlerin artan bir şekilde devam ettirilmesi kararı alındı" denildi.