Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından inşa edilen ‘Bilim Samsun’ eğitim merkezinde son hazırlıklar sürüyor. Ayrıca, ‘Kitap Kafe ve Millet Bahçesi’ projesinin ise yarısı tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından inşa edilen ‘Bilim Samsun’ eğitim merkezinde son hazırlıklar sürüyor. Ayrıca, ‘Kitap Kafe ve Millet Bahçesi’ projesinin ise yarısı tamamlandı.

Samsun Kent Park içerisinde SBB tarafından 930 metrekare alanda inşa edilen Bilim Samsun’un yapımında sona gelindi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından hizmete açılacak olan merkezde matematik, doğa, akıllı tarım, uzay ve havacılık ile teknoloji dene-yap atölyeleri yer alacak. Merkezde 4, 5, 8 ve 9. sınıf öğrencileri ile liseye hazırlık sınıfı öğrencilerinin, 30 Kasım tarihine kadar başvurularının yapılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, Atakum ilçesinde yapımı devam eden ‘Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi’ projesinin ise yüzde 48’inin tamamlandığı kaydedildi. İçerisinde 3 katlı kütüphane, 3 katlı sergi salonu, 2 katlı kafe restoran ve mescitten oluşacak projenin bölge için kültürel bir etkileşim noktası olacağı ifade edildi.

SBB Başkanı Mustafa Demir, “Gençlerimizin yaşamına dokunacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. İlkokul çağından üniversiteye kadar, kitap okumak isteyen herkese burası hizmet verecek. Ücretsiz çay, çorba ikramlarımız da olacak. Türkiye’ye örnek bir proje olacak. Çalışmaların yüzde 48’ini tamamladık, çocuklarımız orada ders çalışacak, araştırma yapacak ve kitap okuyacak. Gençlerimize sıcak bir ortam sunulacak” dedi.