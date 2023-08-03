Millî Eğitim Bakanlığı’nca resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin katılabileceği destekleme ve yetiştirme kursları(DYK) açıldı.

Yaz okulu kapsamında 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik açılan kurslarda öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, verileri okuyarak analitik düşünmeye sevk etmek; İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve matematik derslerinden hazırlanan öğretim programları uygulanıyor.

Konuyla ilgili Samsun’da yıl boyunca devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Bakanlığımızın koordinesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı süresince açtığımız 772 destekleme ve yetiştirme kursundan 3 bin 362 öğrencimiz faydalandı. Ayrıca 10 Temmuz itibarıyla açtığımız DYK yaz okulları ve yaz kurslarına öğrencilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. DYK yaz okulları kapsamında açtığımız 155 kursta 103 öğretmenimiz 1795 öğrencimize eğitim veriyor. Öğrencilerimiz böylelikle yeni eğitim-öğretim dönemine eksiklerini tamamlayarak hazırlanmış oluyor” dedi.

Kurslar 10 Temmuz-1 Eylül 2023 tarihleri arasında haftada en fazla 5 gün olacak şekilde planlandı. Bütün sınıflar düzeyinde 6 saat matematik 6 saat İngilizce olmak üzere haftada 12 saat ve toplamda 4 hafta olarak tamamlanacak.