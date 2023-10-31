Samsun’da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında uyuşturucu maddelerle yakalanan 22 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda, 963 adet extacy, 270 adet sentetik ecza, 10,59 gram metamfetamin,12,91 gram eroin, 28,25 gram esrar, 6,58 gram uyuşturucu madde emdirilmiş tütün, 2 kök kenevir, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Narkotik suçlarından 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay hapis hapis cezası bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, yakalanan 22 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.