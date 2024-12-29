Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 6 müze, 2024 yılında yarım milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildi. Samsun’un kültürel zenginliğine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Tarih ve kültür şehri Samsun’umuz müze zenginliği ile de dikkat çekiyor. Şehrimizin tarihini ve kültürünü yansıtan değerlerimize hem Samsunlu hemşerilerimizin hem de başka illerden gelen ziyaretçilerin ilgisi yoğun oluyor” dedi.

Çok sayıda müzeye ev sahipliği yapan Samsun’daki müzelerden 6’sı Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunuyor. Her yıl ziyaretçi sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki müzeleri, 2024 yılında yarım milyona yakın kişi ziyaret etti.

En fazla ilgi Bandırma Gemi Müzesi’ne

6 müze arasında en fazla ilgiyi Atatürk’ün 1919’da Samsun’a geldiği Bandırma Vapuru’nun replikası olan Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi görüyor. Bandırma Gemi Müzesi’ni 330 bin kişi ziyaret ederken, Amazon kadınların yaşamını yansıtan Amazon Köyü Müzesi’ni ise 80 bin kişi ziyaret etti. Kurtuluşa giden süreci yansıtan Havza’daki Atatürk Müzesi ise 2024 yılında 33 bin kişiyi ağırladı. Türkiye’nin ilk tütün müzesi olma özelliği taşıyan Bafra Tütün Müzesi ise 30 bin kişinin tercihi oldu.

Alaçam Mübadele Müzesi yeniden hizmete açıldı

Türkiye’nin ilk tematik mübadele müzesi olma özelliği taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Alaçam Mübadele Müzesi tadilatının tamamlanmasının ardından 2024 yılı Ekim ayında yeniden ziyarete açıldı. Mübadillerin yaşamını yansıtan müze yeni yüzüyle hizmet vermeye başladığı 3 ayda bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

Kent Müzesi yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Avrupa’nın en prestijli müzelerinden biri ödülüne sahip olan ve tadilat nedeniyle bir süre kapalı kalan Samsun Kent Müzesi de 2024 yılının Haziran ayında yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kent Müzesi hizmete girdiği altı ayda 16 bin kişiyi ağırlayarak kentin kültür turizmi rakamlarına katkı sağladı.

Kültür, sanat, estetik ve tarih bilincini geliştirmek, milli mücadele ruhunu yaşatmak ve bunu gelecek kuşaklara aktarmak amacı ile sürdürülen ’Okul Dışı Eğitim Projesi’ ile de aynı zamanda Kent Müzesi 17 ilçeden bin 500 öğrenciyi ağırladı.

Odak Samsun ile turizme katkı

Samsun’un tarihi ve kültürel açıdan çok zengin bir kent olduğunun altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun’umuz milli mücadelenin kenti, 19 Mayıs’ın kenti. Şehrimizde tarihi ve kültürel açıdan birçok değere ev sahipliği yapıyoruz. Bandırma Gemi Müzemiz, Mübadele Müzemiz, Kent Müzemiz, tüm müzelerimiz bizleri tarihi yolculuğa çıkarıyor. Bizler şehrimizin tüm kültürel değerlerini benimseyerek ‘Odak Samsun’ diyerek bu zenginlikleri gelecek kuşaklara aktarmak adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tadilatta olan müzelerimizi de ziyarete açmamızın ardından 2024 yılında yarım milyona yakın ziyaretçimizi bünyemizdeki müzelerimizde ağırlamış olduk. İnşallah gelecek yıl bu rakamları daha da artırarak şehrimizin turizmine daha çok katkı sağlamış oluruz” diye konuştu.