Samsun’da “Muhtarlar Günü” dolayısıyla yapılan törende konuşan Muhtar Asuman Koç, "Taleplerimizi dikkate alarak çözüme ulaştıran hükümetimiz, muhtarlığı cazip hale getirmiştir" dedi.

Samsun’da “Muhtarlar Günü” dolayısıyla yapılan törende konuşan Muhtar Asuman Koç, "Taleplerimizi dikkate alarak çözüme ulaştıran hükümetimiz, muhtarlığı cazip hale getirmiştir" dedi.

“Muhtarlar Günü” kapsamında Samsun’da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören anıta çelenk sunumu ile devam etti.

“Türkiye Muhtarlar Birliği’ kurulmalı”

Akabinde muhtarlar adına bir konuşma yapan Hançerli Mahallesi Muhtarı Asuman Koç, "Bu yıl 7.’sini kutladığımız ’Muhtarlar Günü’nün ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Gazi Meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonumuza şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün bakıldığında 95 yıllık köy kanunu ve 75 yıllık mahalle kanunu ile sorunlara çözüm üretmeye çalışan bir muhtarlık müessesesi görüyoruz. Geçmişte iletmiş olduğumuz taleplerimizi dikkate alıp çözüme ulaştıran hükümetimiz, muhtarlığı cazip hale getirmiştir" dedi.

Koç, muhtarların sağlıklı teşkilatlı bir yapıya kavuşturulması için ’Türkiye Muhtarlar Birliği’nin kurulması önerisinde bulundu.

Anıtta yapılan törenin ardından muhtarlar Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti.