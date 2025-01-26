Samsun’da mübadelenin 102. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Samsun Mübadele Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte katılan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, bu anlamlı etkinliğe her yıl hayat veren Samsun Mübadele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Kınay ve Dernek üyelerine teşekkür etti. Tütün İskelesi’nde gerçekleştirilen törende mübadele sırasında yaşanan zorluklar anlatılarak, denize karanfil bırakıldı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, vatandaşlar ecdadlarına olan saygılarını bir kez daha dile getirdi.

Tören sonrası açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mübadelenin tarihimizde önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek, “Bugün burada, mübadelenin 102. yılını anmak ve tarihin sayfalarına yazılmış o zorlu sürecin mirasçıları olarak birlik içinde olduğumuzu göstermek için bir araya geldik. Mübadelenin acılarını, gurbetin ve hasretin izlerini taşıyan ecdadımız, bizlere güçlü bir millet olmanın ne anlama geldiğini öğretmiştir. Türkiye, farklı kültürlerden, inançlardan ve geçmişlerden gelen bireylerin oluşturduğu geniş bir aile mozaiğidir ve bu mozaiğin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamlı günde mübadeleyle vatanını, hatıralarını ve geçmişini geride bırakarak yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan atalarımızı saygıyla anıyor, onların bizlere emanet ettiği bu değerlere sahip çıkma sözümüzü yineliyoruz. İlkadım Belediyesi olarak kültürel mirasımıza ve tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.