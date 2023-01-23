Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hafif ticari araç sürücüsünün seyir halindeyken ileride trafik ekiplerinin uygulama yaptığını görünce ani manevra yaparak yol değiştirip motosikletli polis ile çarpıştığı tespit edildi.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Baki Esen Caddesi üzerinde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevli motosikletli şahin ekibi Cengiz K. idaresindeki 55 A 5555 plakalı polis motosikleti ile Musa K. yönetimindeki 55 BDG 59 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü polis memuru Cengiz K. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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