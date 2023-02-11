Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kısa sürede yolu araç trafiğine açarak ulaşımın aksamaması için gayret gösterdi.

Yangın, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara kara yolunun 23. kilometresi Yosunlu mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan yüklediği 20 ton motor yağını Gürcistan’a götürmek için yola çıkan Gürcistan uyruklu Davıd Berrdzenadze (44) idaresindeki VH 180 MM çekici ve VV 315 U dorse plakalı tırın motor kısmında yangın çıktı. Sürücü aracını yolun kenarına çekerek araçtan indi. Tırın çekicisi alev alev yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevleri dorsedeki motor yağlarına sıçramadan söndürdü.

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Sakarya’dan Gürcistan’a 20 ton motor yağı götüren Gürcistan plakalı tır Samsun’da seyir halindeyken çıkan yangında alevlere teslim oldu.

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