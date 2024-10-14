Sıcaklıkların 9 derece birden düştüğü Samsun’da yağmurun da etkisiyle havalar serinledi. Yağışlı havanın etkisine giren Samsun’da montları giyme zamanı geldi.

Samsun’da Ekim ayının ilk yarısında sıcaklıklar ortama 27 derecede seyretti. Hafta başı itibarıyla yağmurlu havanın etkisine giren Samsun’da sıcaklıklar mevsim normallerine döndü. Bugünden itibaren etkili olacak soğuk hava dalgasının yanı sıra hafta boyunca sağanak yağışların il genelinde etkili olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun’un 1 haftalık genel hava durumunu kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan verilere göre Samsun’da hafta boyunca sağanağın etkili olması ve sıcaklıkların gündüz 18, gece ise 11 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ayrıca Samsun’un doğu ilçeleri de dahil olmak üzere Doğu Karadeniz’de şiddetli yağışların etkili olacağı tahmin edildiğinden vatandaşlara uyarılar yapıldı.