Samsun Büyükşehir Belediyesi, ‘Sevgi ve Şefkat Buluşmaları’ projesi kapsamında yaşlıların şefkati ile çocukların sevgi dolu masum kalplerini bir araya getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Minik kalplerimiz ile şefkat dolu yüreklerimiz bir araya geldi. Çocuklarımız manevi değerler ışığında yaşlılarımızla buluştu, yaşlılarımız da şefkatle çocuklarımızı kucakladı” dedi.

Sevgi dolu bir gelecek için çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle yaşlılar ile çocukları buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yaşlı Bakım Hizmeti verilen yaşlılar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklar bu anlamlı buluşmada bir araya gelerek birliğin, beraberliğin ve sevginin gücünü hissettiler. İlk etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi ve 12 ay boyunca devam edecek olan projenin ilk adımı oldu. Etkinlikte yaşlılar çocuklara hikayeler anlatarak geçmişten günümüze birçok değerli deneyim ve bilgi paylaşımında bulundu. Çocuklar ise yaşlılara oyunlar oynayarak sevgi ve saygı dolu bir ortamda keyifli anlar yaşadılar.

"Minik kalpler, büyük kalplerle buluştu"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Minik kalplerin büyük kalplerle buluşması hepimiz için çok değerli. Buluşmada iki nesil bir araya gelerek birlikte keyifli vakit geçirip güzel anılar biriktirdiler. Bu buluşma, sadece bir etkinlik değil; aynı zamanda toplumsal değerlerimizi pekiştiren, sevgiyi ve saygıyı yeniden canlandıran bir fırsat. Yüzlerdeki gülümseme ve paylaşılan anlar, etkinliğin amacına ulaştığını bizlere gösteriyor. Bu tür projelerle ve etkinliklerle hem çocuklarımıza sevgi ve saygıyı aşılamayı hedefliyor hem de toplumumuzda dayanışma ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırarak nesiller arası iletişimi de güçlendiriyoruz. Bir yandan da yaşlılarımızın hayatına anlam katarken çocuklarımızın da onlardan öğrenmesini ve ilham almasını sağlamak istiyoruz. Toplumumuzun her kesimine ulaşarak sevgi dolu bir gelecek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.