Samsun’un Vezirköprü ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü-Durağan karayolu Yağınözü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narlısaray Mahallesi’nden Vezirköprü ilçesine seyir halinde olan Hüseyin T. idaresindeki 55 N 9256 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Şerife İşler (67) ve Ahmet Gümüşay (68) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hüseyin T. (65), Nuri Y. (67), İsmet K., Mehmet Ç. (69) ve Hakkı G. (73) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ç. ile Nuri Y., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Hakkı G. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Şerife İşler ile Ahmet Gümüşay’ın cesetleri Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.