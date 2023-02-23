Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazir C. idaresindeki 28 YD 445 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Nazir C. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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