Samsun’da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" çerçevesinde 100 bin fidan toprakla buluştu. Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Yurdumuzun her karış toprağının genç fidanlarla bezenmesi ve geleceğin ormanlarına dönüşmesi için gayret edeceğiz" dedi.

İlkadım ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi yanında bulunan 8 hektarlık ağaçlandırma alanında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi. Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halit Doğan ve protokol üyelerinin katıldığı programda 10 bin fidan toprakla buluştu. Birçok kurum da programda fidan dikerek çevreye katkı sağladı.

Ormanlarımız yıllık 43 milyon ton oksijen üretiyor"

Etkinlikte konuşan Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, “Ülkemiz ormanları yaklaşık 2 milyar ton karbon depolamaktadır. Bir kişi yılda ortalama 3 bin 200 kilo karbon salınımı yapmaktadır. Yetişkin bir ağaç yıllık 22,5 kilo karbon depolamaktadır. Dünyadaki en büyük karbon yatakları ormanlardır. Yine ormanlarımız yıllık 43 milyon ton oksijen üretmektedir. Yetişkin bir ağaç 40 kişinin oksijen ihtiyacını karşılamaktadır. Bir kişi yıllık yaklaşık 740 kilo oksijen tüketmektedir. İnsanlara ve hayvanlara yaklaşık 6 bin çeşit faydası olan ormanlarımızı korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak için hepimizin gayret göstermesi gerekmektedir. Bugün burada 8 hektarlık ağaçlandırma sahamızda yaklaşık 10 bin adet sedir, mavi selvi, mazı, fıstık çamı, ıhlamur ve ceviz fidanı dikmeyi planladık” diye konuştu.

"Hep birlikte üzerimize düşeni yapmayı gayret edeceğiz"

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise "Havamız, suyumuz, toprağımız başta olmak üzere çevremizin korunması önemli meselelerimizden bir tanesidir. ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz’ diyen medeniyet birikimine sahip bir milletin evlatlarıyız. Yurdumuzun her karış toprağının genç fidanlarla bezenmesi ve geleceğin ormanlarına dönüşmesi için el birliğiyle hep birlikte üzerimize düşeni yapmayı gayret edeceğiz. Bugünkü fidan etkinliğini çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte gerçekleştiriyor olmamız çok önemli” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar dikildi. "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" çerçevesinde Samsun il genelinde bugün 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da katıldı.