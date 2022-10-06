Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Konferansı’nda konuşan Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Peygamberimizin irşat metodunu kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz” dedi.

Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Konferansı’nda konuşan Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Peygamberimizin irşat metodunu kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz” dedi.

Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili konferans İl Müftülüğü Çok Amaçlı Salon’da yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösteriminin olduğu konferans akabinde konuşma programları ile devam etti.

“Peygamberimizin irşat metodunu kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz”

Konferans başlangıcında açılış konuşması gerçekleştiren Müftü Seyfullah Çakır, “7 Ekim Cuma gecesini inşallah Mevlid-i Şerif olarak idrak edeceğiz. Bu yıl aynı tarihlere gelmesi sebebiyle Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftamızı Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği tema çerçevesinde birleştirerek idrak ediyoruz. Peygamberimiz, cami ve irşat temasını, nebevi metodunu 15 gün boyunca birçok farklı programda inşallah işleyeceğiz. Peygamberimizin bizlere öğrettiği din, her yönüyle tutarlı, hayatlarımızın bir parçası olan ve hayatımıza yön verecek olan bir ahlak nizamıdır. Bu sebeple bizler bugün, peygamberimizi, onun yaşantısını, peygamberimizin irşat metodunu konuşacak ve kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan gelerek ilimizi şereflendiren bizlere hitapta bulunacak Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi çok kıymetli Mustafa Irmaklı hocamıza çok teşekkür ediyor ve hepinize şehrimize hoş geldiniz diyorum” dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ise, "Geçmişten günümüze İslam’ın yolunda hakkın hakikatin izinde insanlığın yolunu ve ufkunu aydınlatan bütün alimlerimizden, hocalarımızdan, din görevlilerinden yine geçmişten günümüze dini mümini İslam’ın yolunda inançla mukaddesat ruhuyla mücadele ederek geçmişten günümüze hakkın hakikatin peşinde koşan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Konferansa; Vali Yardımcısı Emin Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Aşık Kutlu Dini İhtisas Merkezi Müdürü Metin Koca, ilçe müftüleri ve farklı ilçelerden personel de katıldı.