SAMSUN (İHA) – Samsun’un Ladik ilçesinde son 24 saatte metrekareye 41,6 kilo yağış düştü.

Mayıs ayının ortalarından itibaren yağışlı havaların etkisi altına giren Samsun’da son 24 saatte yağmur etkili oldu. Özellikle Ladik, Canik ve Havza gibi ilçelerde etkili olan yağışlar, il genelinde de kendisini hissettirdi.

22 Mayıs saat 06.00 ile 23 Mayıs saat 06.00 arasında kentte en çok yağışı Ladik Akdağ Kayak Merkezi (metre kareye 41,6 kilo) alırken, Canik’te metre kareye 18,7 kilo, Havza’da 17,8 kilo, Kavak’ta 14,7 kilo, Atakum’da 13,6 kilo, İlkadım’da 13,5 kilo, Asarcık’ta 9,8 kilo ve Tekkeköy’de ise metrekareye 9,4 kilo yağış düştü. Samsun’da en az yağış düşen ilçe ise metrekareye 2,6 kilo yağışın düştüğü Yakakent olarak dikkat çekti.

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarılarda, “Yağışların, bölgemizin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullandı.

Samsun’da 5 gün boyunca hava sıcaklıklarının 19 ile 20 derece arasında olması beklenirken, gök gürültülü sağanak yağışların da hafta başına kadar etkili olması tahmin ediliyor.