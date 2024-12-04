Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılının 11 ayında merkez ilçelerdeki 10 bin mazgaldan 80 ton çevresel atık çıkarttı.

Kış hazırlıkları kapsamında 4 merkez ilçede taşkın riski bulunan 37 dereden 18’inde 24 bin metre uzunluğunda ıslah çalışması yapan SASKİ; dere yataklarını çamur ve rüsubattan temizleyerek suyun akışını verimli hale getirdi. Ayrıca derelerin denizle olan ağız kısımları da yeniden düzenlendi.

22 menfez temizlendi

Altyapı şebekelerinin korunarak işlevini sağlıklı şekilde yerine getirmesini sağlayan SASKİ Genel Müdürlüğü, yağmur sularının hızlı şekilde tahliyesine de büyük önem veriyor. Yağmur suyu şebekelerinin temiz ve açık tutulması noktasında büyük mücadele veren Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde dalgaların taşıdığı kumlarla dolan 22 kutu menfezi, küçük iş makineleriyle açtı. Çıkarılan deniz kumları kamyonlarla depolama alanlarına nakledildi.

Mazgallardan 80 ton atık çıkarıldı

11 adet atık su terfi merkezinde pompaların bakımını yapan SASKİ ekipleri, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy’de toplam 10 bin adet mazgaldan kum, taş, ağaç dalı, yaprak, kağıt, pet şişe, mendil ve izmarit gibi toplam 80 ton çevresel atık çıkardı. Yıkanıp dezenfekte edilen mazgallar ise tekrar yerine yerleştirdi. Mazgal temizlikleri tamamlanırken, sokak, cadde ve bulvarlardaki rögar bacalarının periyodik bakımları ise sürüyor. Bacaları tek tek kontrol eden ekipler, evsel atıklarla dolanları vidanjörlerle çekip boşaltıyor. Ardından bacalardan yerin metrelerce altına inilerek şebeke hattında herhangi bir sızıntı veya çatlak olup olmadığı kontrol ediliyor.

"Gece-gündüz çalışmaya devam"

Altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Son yıllarda iklim değişikliğinin de etkileriyle sağanak yağışlara maruz kalıyoruz. Bizler Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi almaya özen gösteriyor; sel ve taşkınlarla mücadele ediyoruz. SASKİ birimlerimize bağlı tüm ekiplerimiz, tüm gücüyle sahada çalışıyor. Risk taşıyan dereler ıslah ediliyor, yağmursuyu menfezleri ve mazgallar düzenli olarak temizleniyor. Şimdi de ekip arkadaşlarımız, rögar bacalarının periyodik bakımlarını yaparak, şebekeleri kontrol ediyor. Altyapı sistemlerimizin sağlıklı ve verimli çalışması için durmadan ve yorulmadan gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.