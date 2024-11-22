Samsun’un yüksek kesimlerinde sarı, mor, kırmızı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünen ağaçlar ortaya masalsı görüntüler çıkardı.

Sonbaharda ağaçlarda oluşan renk cümbüşü göz alıcı güzellikleriyle görenleri büyülüyor. Atakum ilçesi Özören ve Kayagüney Mahallerinin olduğu mevkide bulunan ormanlık alanlardaki ağaçlar rengarenk görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor. Doyumsuz manzaralar oluşturan rengarenk gürgen, meşe, kavak ağaçları sonbaharın en güzel halini yansıtıyor. Sis bulutunun da etkili olduğu ormanlık alanlar tabloyu andırıyor.

Bölgeyi ziyaret eden bazı üniversite öğrencileri büyüleyici sonbahar manzarası karşısında fotoğraf çektirerek bu eşsiz manzarayı kaydettiler.